POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Am Mittwoch soll eine Frau einen Mann in Ulm mit einem Messer schwer verletzt haben.

Ulm (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stach eine 41-Jährige am Mittwoch gegen 13.15 Uhr mit einem Messer auf einen 49-Jährigen ein. Der Vorfall ereignete sich in der Ulmer Weststadt an der Einmündung Stephanstraße / Elisabethenstraße. Was der Hintergrund der Attacke war, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Frau und der Mann kennen sich seit vielen Jahren. Streitigkeiten zwischen Ihnen wurden der Polizei in der Vergangenheit immer wieder gemeldet.

Der 49-Jährige erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn deshalb zur Behandlung in eine Klinik. Der Gesundheitszustand des Mannes ist zwischenzeitlich stabil, es besteht keine Lebensgefahr.

Die Frau flüchtete nach der Tat in ein Wohnhaus in der Nähe des Tatortes. Dort konnte die Polizei sie gegen 14.30 Uhr vorläufig festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte einen Haftbefehl beim Amtsgericht wegen des dringendes Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.

Der zuständige Haftrichter erließ den Haftbefehl. Die Beschuldigte befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Es besteht der Verdacht, dass die beiden Personen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol standen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

