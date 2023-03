Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (RT)(BC) Zwiefalten - Fehler beim Überholen

Am Donnerstag kam es in Zwiefalten zu einem Unfall, als ein 75-Jähriger einen Traktor überholen wollte.

Gegen 9 Uhr fuhr ein 75-Jähriger in einem Opel von Zwiefaltendorf in Fahrtrichtung Zwiefalten. Auf der Strecke wollte er einen Traktor überholen. Dabei übersah er anscheinend eine 57-jährige Frau, die ihm in einem BMW entgegenkam. Der Opel und der BMW stießen frontal zusammen.

Bei dem Unfall wurde der Mann in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr Riedlingen befreite den schwer verletzten 75-Jährigen aus seinem Auto. Rettungskräfte brachten ihm mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die 57-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf. Dabei hatten die Mitarbeitenden der Polizei den Verdacht, dass der 75-Jährige Alkohol getrunken hatte. Deshalb ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei dem Mann an.

Der Opel und der BMW waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Schaden am Opel auf 7.500 Euro, am BMW auf 35.000 Euro.

Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Hergang des Unfalls dauern an.

