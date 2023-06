POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters in der Eisenbahnstraße - roten Mazda CX-5 angefahren und geflüchtet (01.06.2023)

Sulz am Neckar (ots) - Unbekannte haben im Zeitraum von Mittwochnachmittag, 16 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr, mehrere Stromverteilerkästen in der Jahnstraße beschmiert. Die Täter sprühten mit roter Farbe die Großbuchstaben "CK" auf Verteilerkästen an der Stadionhalle, der GWRS, in der Berlinerstraße und ...

