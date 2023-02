POL-UN: Werne - Polizei fragt: Wem gehört dieses E-Bike?

Werne (ots) - Unbekannte Einbrecher hebelten am Freitag (10.02.2023) eine Nebeneingangstür zu einem Einfamilienhaus an der Jüngststraße auf. Zwischen 7 Uhr und 13.15 Uhr drangen die Täter in das Haus ein und durchsuchten hier zahlreiche Räume. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie Schmuck. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0. Redaktionelle ...

