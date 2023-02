POL-UN: Werne - Wohnungseinbruch - Täter entwendeten Schmuck

Bergkamen (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Freitag (10.02.2022) eine Nebeneingangstür einer Bäckereifiliale am Rathausplatz auf. Im Gebäude brachen sie eine weitere Tür und einen vorgefundenen Tresor auf. Sie entwendeten Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0. ...

