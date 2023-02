POL-UN: Schwerte - Ergänzung zur Meldung "Festgenommener Ladendieb kommt vor den Haftrichter"

Holzwickede (ots) - Nach einem Ladendiebstahl in Holzwickede am Dienstagnachmittag (07.02.2023) hat die Polizei einen Mann festgenommen, gegen den ein offener Haftbefehl vorlag. Der 46-jährige deutsche Staatsbürger ohne festen Wohnsitz wurde von einem Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er gegen 15.05 Uhr Lebensmittel in die Jacke steckte und den Discounter an der ...

mehr