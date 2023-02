POL-UN: Schwerte - Festgenommener Ladendieb kommt vor den Haftrichter

Bergkamen/Soest (ots) - Nach einem Einbruch am Dienstagabend (07.02.2023) in Bergkamen hat die Polizei zwei Tatverdächtige in Soest festgenommen. Gegen 22.05 Uhr wurde der Leitstelle ein Einbruch in einen Reifenhandel an der Werner Straße gemeldet. Die Täter waren flüchtig. Wenig später fiel einem Zivilwagen der Polizei Soest ein verdächtiges Auto in der Straße ...

