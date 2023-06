Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Streitigkeiten und Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Fürstenau (ots)

Am Montag gegen 18 Uhr ereignete sich auf der Werner-von-Siemens-Straße, im Bereich der Ausfahrt des "McDrive" (Autoschalter Mc Donalds), eine Streitigkeit und ein Verkehrsunfall. Ein Auto- und ein Fahrradfahrer waren in eine verbale Auseinandersetzung geraten, der Fahrer eines Skoda Kamiq fuhr dann an und lenkte seinen Pkw in Richtung des Zweirads. Das Auto erfasste das Fahrrad, der 55-jährige Radfahrer aus Fürstenau konnte dem Skoda noch ausweichen. Es gab einen Zeugen des Unfalls, leider sind dessen Personalien nicht bekannt. Der männliche Zeuge war etwa 60 Jahre alt, etwa 1,70 cm groß, hatte graues Haar, trug eine Brille und war mit einem Fahrrad unterwegs. Dieser Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei in Fürstenau unter 05901/961480 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell