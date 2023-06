Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Schwerer Verkehrsunfall im Wacholderweg - 87-Jährige lebensgefährlich verletzt

Glandorf (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich in der Straße "Wacholderweg" ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 9.35 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem VW Golf vom Ortsteil Schwege in Richtung Glandorf unterwegs, als er aus Unachtsamkeit mit der entgegenkommenden Fahrerin eines dreirädrigen Elektrofahrrades kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 87-jährige Fahrerin des Dreirades auf ein angrenzendes Feld geschleudert und dabei lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Seniorin in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Wacholderweg vollständig gesperrt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die beteiligten Fahrzeuge beschlagnahmt. Gegen 13 Uhr war die Unfallstelle für den Verkehr wieder freigegeben worden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell