Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Zeugen nach nächtlichen Einbrüchen gesucht

Bad Iburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kam es in Bad Iburg zu zwei Einbruchtaten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. In der Straße "Kronesch" verschafften sich die Einbrecher gegen 1 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Souterrain-Wohnung und stahlen zwei Werkzeugkoffer sowie eine neue und verpackte Garderobe. In der "Niedersachsenstraße" kam es gegen 2 Uhr zu dem Zweiten Einbruch die Firmenhalle eines Formenbauers. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter hier kein Diebesgut erlangt. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei aus Georgsmarienhütte unter 05401/83160 entgegen.

