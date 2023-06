POL-OS: Alfhausen: Zwei Verletzte nach Unfall auf der Bersenbrücker Straße

Osnabrück (ots) - Am Donnerstagmittag kam es in der Osnabrücker Fußgängerzone zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 13 Uhr teilte der Mitarbeiter eines Hotels in der "Schwedenstraße" über Notruf mit, dass es in dem Keller des Hauses zu einem Brand gekommen war. Brandbetroffen sei nach ersten Erkenntnissen ein dort abgestellter Trockner. Rasch machten ...

mehr