POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Diebstahl auf dem Friedhof- Zeugenaufruf (09./10.06.2023)

Schramberg (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag, 9.45 Uhr, bis Samstag, 11.30 Uhr, auf der Friedhofstraße einen Diebstahl begangen und einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet. Die dreisten und pietätlosen Täter nahmen einen zirka 32 Zentimeter große und 1,7 Kilogramm schwere Bronzefigur (in Form einer Tänzerin), die auf dem Friedhof an einem Grabstein stand, mit. Personen, die im betreffenden Zeitraum Beobachtungen im Bereich des Friedhofes gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Bronzefigur geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

