Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unbekannter schlägt einen Mann bewusstlos- Zeugen gesucht (10.06.2023)

Schramberg (ots)

Am Samstagabend, gegen 23.15 Uhr, ist es auf der Hauptstraße zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Ein unbekannter Mann schlug aus bislang nicht bekannten Gründen mehrfach einem 37-Jährigen ins Gesicht. Als dieser bereits bewusstlos auf dem Boden lag, trat der Schläger noch diesen gegen den Kopf. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt in Richtung Innenstadt. Das 37-jährige Opfer musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Bei dem Täter soll es sich um einen zwischen 18 und 20 Jahre jungen Mann handeln, der braune kurze Haare hat. Er war mit einem braunen T-Shirt, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Handtasche. Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

