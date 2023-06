Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden/ Lkr. Rottweil) Unbekannter Radfahrer begeht eine Unfallflucht (10.06.2023)

Aichhalden (ots)

Ein unbekannter Radfahrer hat am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, auf dem Alterweg eine Unfallflucht begangen und einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht. Der Unfallverursacher fuhr auf dem Alterweg in Fahrtrichtung Bräuhausweg. Auf Höhe der Hausnummer 26 kollidierte der Unbekannte mit einem am Straßenrand geparkten grauen Audi A4. Hierbei zog sich der Radfahrer eine blutende Verletzung zu. Ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.

