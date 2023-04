Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Dieb gefasst

Volkesfeld, Oberdorfstraße (ots)

Am 12.04.2023, gegen 23:00 Uhr, erhielt die Polizei Mayen den Hinweis eines Zeugen, dass es derzeit zu einem aktuellen Diebstahl von Fahrzeugteilen eines Motorrollers aus einer Garage käme. Der Dieb würde gerade das Versicherungskennzeichen, mehrere Motorradhelme an sich nehmen und versuchen einen Außenspiegel abzuschrauben. Als der Täter feststellte, dass er durch Anwohner bemerkt wurde, flüchtet er mit einem Motorroller (125 ccm) in Richtung Mayen. Hier kam er dem Streifenwagen auf der L 83 im Nettetal in Höhe St. Johann entgegen. Der Streifenwagen wendete und nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf. Dieser missachtete alle Sonder- und Anhaltesignale der Polizei. Mit waghalsigen Fahrmanövern, wie zick-zack-fahren auf der Fahrbahn, wollte er ein Überholen des Streifenwagens verhindern und versuchte weiter zu flüchten. Schließlich kam er aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise gegen einen Bordstein, wobei er mit seinem Motorroller stürzte. Nach weiterer, kurzer Flucht musste der Täter vor der Nette anhalten und konnte dort von den Polizeibeamten festgenommen werden. Das Diebesgut, welches der Beschuldigte auf seiner Flucht verlor, konnte sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Motorroller des Täters nicht zugelassen und versichert war. Der Tatverdächtige, ein 35-jähriger Mann aus Mayen, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen, weshalb dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen wurde. Es wurden Strafverfahren, wegen Diebstahl an Kfz, Straßenverkehrsgefährdung, Verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachtes des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der nicht mehr zugelassene Motorroller wurde sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell