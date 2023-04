Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Straßenverkehrsgefährdung - Fahrer schläft am Steuer seines Pkw ein und verursacht einen Verkehrsunfall

B256 Thür in Fahrtrichtung Mendig (ots)

Am 12.04.2023, gegen 17:40 Uhr, ging bei der Polizei Mayen ein Zeugenhinweis bezüglich eines in schlangenlinien fahrenden Pkw, Audi ein. Das Fahrzeug nutzte die komplette Fahrbahn und kam teilweise auch in den Bereich des Gegenverkehrs. Hierbei stieß der Fahrer zwischen Thür und Mendig an die rechte Leitplanke und setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Audi konnte im Bereich Miesenheim durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Andernach angehalten werden. Es stellte sich heraus das der 31-jährige Fahrzeugführer aus Mülheim an der Ruhr total übermüdet mit dem Kfz unterwegs war. Eine zusätzlich erweiterte Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, die Staatsanwaltschaft Koblenz ordnete die Sicherstellung der Fahrerlaubnis an. Gegen den Fahrer wurden Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

