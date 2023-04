Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Brohl (ots)

Am Mittwoch, den 12.04.2023 ereignete sich gegen 16:50 Uhr auf der L108 zwischen den Ortschaften Brohl und Treis-Karden ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei verlor eine 19-jährige Fahranfängerin aus dem Kreis Cochem-Zell aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren PKW und kollidiert im Anschluss mit einem entgegenkommenden PKW. Beide Verkehrsteilnehmer wurden hierbei schwer verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Aufgrund des Unfallgeschehens, der polizeilichen Maßnahmen sowie der Fahrzeugbergung war die L108 zwischenzeitlich für knapp zwei Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren ebenfalls starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren, mehrere Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

