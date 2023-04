Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Einfamilienhaus

Ellenz-Poltersdorf (ots)

In der Zeit zwischen dem Abend des Ostersonntags, den 10.04.2023, und dem Nachmittag des Ostermontags, den 11.04.2023, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ellenz-Poltersdorf. Ein oder mehrere unbekannte/r Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zum Haus und entwendete/n dort Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Angaben zu der Tat machen?

Hinweise an die Polizeiinspektion Cochem, 026719840.

