POL-PDMY: Raubüberfall mit Schusswaffe auf den Edeka-Markt in Sinzig

Mayen (ots) - Am 08.04.2023 war hiesige Dienststelle zu einem Brand in der Hilberather Straße in 53505 Kalenborn alarmiert wurden. Wie berichtet wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr war bis ca. 06:30 Uhr im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden von der Kriminalpolizei Mayen übernommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler Pressestelle Telefon: 02641-974-0 ...

