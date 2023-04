Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigungsserie in Mendig

Mendig (ots)

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Ortslage Mendig, insbesondere in den Bereichen Ernteweg und Erlengrund zu Vandalismus. Bisher unbekannte Täter beschädigten wahllos mehrere private PKW, verschleppten Blumenkübel, verteilten Unrat aus Mülltonnen und entfernten Baustellenabsicherungen, wodurch eine nicht unerhebliche Gefahr für Fußgänger und Verkehrsteilnehmer entstand. Darüber hinaus wurde der öffentliche Bücherschrank in der Straße Teichwiese angegangen, und mehr als die Hälfte aller Bücher zerstört und unbrauchbar gemacht. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Anwohner in den genannten Bereichen werden gebeten, sich ihre Fahrzeuge anzuschauen und bei Auffallen einer frischen Beschädigung Strafanzeige bei der Polizei Mayen zu erstatten. Weiter werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, gebeten, sich bei der Polizei Mayen unter der 02651/8010 zu melden.

