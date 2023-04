Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Samstagnachmittag, 06.04.23, in der Zeit von etwa 14.50 bis 16.00 Uhr parkte eine 44-jährige PKW-Fahrerin ihren PKW auf dem Parkplatz am Ahrtor. Nach dem kurzen Aufenthalt in der Ahrweiler Innenstadt kehrte sie zu ihrem PKW zurück und stellte einen frischen Unfallschaden an der hintern Stoßstange fest. Ein bislang unbekannter Nutzer des gleichen Parkplatzes dürfte beim Rangieren gegen den geparkten PKW der Frau aus Sinzig gestoßen sein und die Unfallstelle verlassen haben, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Parkplatz war im relevanten Zeitraum stark frequentiert, so dass die Hoffnung besteht, dass ein anderer Nutzer Notiz von dem Vorfall genommen haben könnte. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Ahrweiler zu wenden. Tel.: 02641 - 9740

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell