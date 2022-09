Polizei Bielefeld

POL-BI: Langfinger greifen in unverschlossene Fahrzeuge

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Diebe gelangten am Donnerstag, 22.09.2022, an Wertgegenständen aus zwei Fahrzeugen, die an der Beckhausstraße und der Straße Auf der Hufe geparkt worden waren.

Zwischen 11:15 Uhr und 12:45 Uhr ließ ein Bielefelder seinen Mercedes Sprinter auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Nähe der Turbinenstraße zurück. In dieser Zeit entwendete ein bisher unbekannter Täter einen silbernen Laptop der Marke Lenovo, Model Yoga 5 G, aus dem Laderaum des Pkw und verschwand mit seiner Beute.

Ein Zusteller teilte Pakete an der Straße Auf der Hufe aus, als ein Dieb in sein Lieferfahrzeug griff. Gegen 13:40 Uhr verließ der Zusteller den VW und stellte nach seiner Rückkehr fest, dass die Beifahrertür offen stand. Dann bemerkte er, dass sein Mobiltelefon der Marke Huawei fehlte, das sich zuvor in der Mittelkonsole befunden hatte.

Die Polizei erinnert daran, Fahrzeuge auch bei kurzer Abwesenheit immer zu verschließen.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell