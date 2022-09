Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach Übernachtungs-Einbrecher

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Am Dienstag, 26.04.2022, brach ein noch unbekannter Täter in eine Gaststädte ein, übernachtete im Keller und verließ am nächsten Morgen mit Bierflaschen das Gebäude.

Der Unbekannte brach gegen 04:25 Uhr in eine Restaurant an der Straße Niederwall/ Rathausplatz ein. Der Mann nahm sich zwei Decken und legte sich schlafen. Beim Verlassen des Gebäudes um 09:34 Uhr nahm er mehrere Flaschen Bier mit.

Aufgrund der vorhandenen Videoaufzeichnungen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen können.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell