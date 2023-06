Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Abendliche Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Discounters- Zeugen gesucht (10.06.2023)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstag, gegen 18.15 Uhr, auf einem Parkplatz eines Discounters in der Stadionstraße zugetragen hat. Ein bislang unbekannter junger Mann schlug mehrfach einer 17-Jährigen mit einem Feuerzeug ins Gesicht, schubste die junge Frau und nahm sie in den Schwitzkasten. Hierdurch verletzte sich diese nicht unerheblich. Bei dem Schläger soll es sich nach derzeitigen Stand um einen zwischen 11- und 15-jährigen Jungen gehandelt haben, der mit einem blauen Trikot und einer Jeans bekleidet war. Aufgrund der Uhrzeit ist davon auszugehen, dass das Geschehen für Unbeteiligte nicht unbemerkt geblieben ist. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Tel. 0741 477-0, beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell