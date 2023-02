POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auffahrunfall auf der Autobahn mit verletzten Personen: Autobahn zeitweise gesperrt

Neuenbürg (ots) - Unbekannte sind am Samstagabend in ein Einfamilienhaus in der Ganzhornstraße eingebrochen und haben Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben sich die Täter am Samstagabend in der Zeit von 17:45 Uhr bis 22:05 Uhr über die Garage ...

mehr