Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen

B 294, zwischen Pforzheim und Bauschlott (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 14 Uhr, kam es auf der B 294 zwischen Pforzheim und Bauschlott zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein Audi A3 und ein VW Touran befuhren die B 294 in Richtung Bauschlott. Als die Ampelanlage an der Abfahrt nach Dürrn auf gelb schaltete, bremste der Fahrer des Audi seinen Pkw ab. Der nachfolgende VW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Audi auf. Die Fahrerin des Audi sowie die Beifahrerin im Touran wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000,- EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 294 zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Es waren drei Rettungsfahrzeuge und fünf Fahrzeuge der Feuerwehr Ölbronn-Dürrn im Einsatz.

