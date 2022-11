Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Bargeld aus Aufenthaltsraum entwendet; Soltau: Unter Drogeneinfluss unterwegs, Dorfmark: Unfall mit 1,58 Promille

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.11.2022 Nr. 1

13.11./Bargeld aus Aufenthaltsraum entwendet

Walsrode: Unbekannte Täter gelangten unbemerkt am Sonntag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr in das Gebäude eines Unternehmens in der Quintusstraße. Aus einem Aufenthaltsraum wurden Bargeld und Scheck -und Kundenkarten des Firmeninhabers entwendet. Der Schaden beträgt 5000 Euro.

13.11./Unter Drogeneinfluss unterwegs

Soltau: Beamte kontrollierten am Sonntag, gegen 22.40Uhr im Barmbrucher Weg einen 35- der dort mit seinem Pkw unterwegs war. Ein durchgeführter Drogentest fiel positiv aus, sodass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt wurde.

13.11./Unfall mit 1,58 Promille

Dorfmark: Bei dem Versuch von der Allermannstraße rechts in die Hauptstraße abzubiegen, geriet eine 78-jährige Autofahrerin gestern Abend, gegen 18:15 Uhr, mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem auf der Hauptstraße fahrenden PKW einer 73-Jährigen zusammen. Bei der Unfallverursacherin konnte bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Der Dame wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf 10000 beziffert.

