Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau/Munster/Schneverdingen, Trunkenheitsfahrten; 2. Soltau/Walsrode, Einbrecher am Werk; 3. Bispingen, Sachbeschädigungen an Pkw

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Soltau/Munster/Schneverdingen, Trunkenheitsfahrten

Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte in Soltau eine junge Frau, welche die Feldstraße mit einem E-Scooter befuhr. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei der 17-jährigen Soltauerin eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Munster, in der Soltauer Straße, ein Pkw-Fahrer angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer aus Soltau ergab einen Wert von 2,75 Promille.

Eine weitere Kontrolle fand in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Schneverdingen statt. Hier wurde in der Bahnhofstraße ein 20-jähriger Schneverdinger auf einem E-Scooter angehalten. Dieser erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,31 Promille.

In allen Fällen wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

2. Soltau/Walsrode, Einbrecher am Werk

Am Freitagabend gelangten Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Breidingstraße in Soltau. Nachdem das Haus nach Diebesgut durchsucht wurde, flüchteten die unbekannten Täter.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Soltau, in der Straße An der Weide, durch unbekannte Täter ein Geräteschuppen aufgebrochen und aus diesem elektrische Gartengeräte und ein Fahrrad entwendet. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen zu o.g. Taten werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter 05191/93800 zu melden.

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Kindergartens in der Cordinger Straße in Benefeld, indem sie mehrere Türen aufhebelten. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten zwei Geldkassetten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

3. Bispingen, Sachbeschädigungen an Pkw

Am Samstagvormittag fanden auf dem Sportplatz des MTV Bispingen zwei Spiele der Jugendfußballmannschaften der Sportfreunde Bispingen e.V. statt. Während der Fußballspiele wurden durch einen noch unbekannten Täter mehrere Pkw zerkratzt, welche auf dem zum Sportplatz dazugehörigen Parkplatz geparkt waren. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Bispingen unter 05194/982460 entgegen.

4. Walsrode, Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:30 Uhr, kam eine 28-jährige Fahrzeugführerin in der Hannoverschen Straße in Walsrode mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Verkehrszeichen. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt zunächst fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Allerdings blieb ein Kennzeichen des Pkw am Unfallort zurück. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten das Fahrzeug der 28-jährigen fest, da es hupend und mit fehlendem Kennzeichen an ihnen vorbeifuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich die mutmaßliche Unfallursache schnell heraus. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Fahrzeugführerin einen Wert von 2,5 Promille. Die Beamten ließen in der Folge eine Blutprobe bei der Fahrzeugführerin entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

5. Walsrode, Mülltonnenbrand

Am Sonntag, in den frühen Morgenstunden, gerieten in der Schubertstraße in Walsrode aus bislang unbekannter Ursache Mülltonnen in Brand. Der Brand griff auf den Holzunterstand der Mülltonnen über und zerstörte diesen. Durch die Hitzeentwicklung wurden auch zwei in der Nähe geparkte Pkw beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell