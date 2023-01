LPI-J: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Montagvormittag fuhr 86-Jähriger mit seinem Pkw Fiat in Eisenberg auf der Teichstraße in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße. An der Einmündung bremste er sein Fahrzeug zunächst ab um anzuhalten, rollte jedoch noch weiter. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 56-jähriger Lkw-Fahrer die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Kreisverkehr. In der Folge kollidierte die Front des Pkw mit der Fahrzeugseite des Lkw und wurde dadurch beschädigt. Der ...

