Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Bundesautobahn A864, Schwarzwald-Baar-Kreis) Gegen Mittelschutzplanken gefahren und Lastwagen touchiert - 12000 Euro Schaden

Donaueschingen, Bundesautobahn A864, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 12000 Euro ist es am Montagvormittag, gegen 10.20 Uhr, zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Abfahrt Donaueschingen/Bundesstraße 27/33 auf der Bundesautobahn A864 gekommen. Während der Fahrt auf der A864 in Richtung Donaueschingen achtete ein 70-jähriger Fahrer eines Mercedes der C-Klasse zu spät auf einen auf der linken Fahrspur der Autobahn vorausfahrenden Sattelzug-Lastwagen. Beim Abbremsen und dem Versuch ein Auffahren auf den Laster zu vermeiden, brach der Mercedes aus, prallte gegen die Mittelschutzplanken und touchierte dann noch das Heck des Sattelzug-Aufliegers. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich in der Folge um den nicht mehr fahrbereiten und mit rund 10000 Euro beschädigten Mercedes. Der Lastwagen blieb trotz Beschädigungen am Sattel-Auflieger fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell