Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel 16.09.-18.09.2022

Wilhelmshaven (ots)

Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung, Besitz von Betäubungsmitteln Bockhorn - Am frühen Samstagmorgen wurde eine Streifenwagenbesatzung der Vareler Polizei auf einen Mofa-Fahrer aufmerksam, welcher mit seinem Kleinkraftrad auf der Bockhorner Straße unterwegs war. Im Rahmen der nachfolgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 17-jährige Fahrzeug-Führer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und darüber hinaus eine kleine Menge Betäubungsmittel mit sich führte. Der junge Mann aus Varel muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges im öffentlichen Verkehrsraum sowie in einem Strafverfahren wegen des Erwerbes und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Sachbeschädigung an Pkw Bockhorn - Am späten Mittwochnachmittag, in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr, wurde ein am Grabhorner Weg in Osterforde, gegenüber der dortigen Reitanlage, parkender Pkw VW Passat beschädigt. Bislang unbekannte Täter beschädigten den Lack des Pkw am vorderen Kotflügel der rechten Fahrzeugseite. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, diese der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

