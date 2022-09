Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 16.09-18.09.2022

Wilhelmshaven (ots)

1. Versuchte Einbrüche, Diebstahl, Sachbeschädigungen, Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr Am frühen Samstagmorgen kam es zu diversen Straftaten im Stadtteil Heppens. Dort wurde u.a. in der Heppenser Straße u. Zedeliusstraße mindestens neun Pkw durch Abtreten der Seitenspiegel beschädigt. Ein abgestellter Motorroller wurde umgeworfen. Ein Hausnummernschild wurde entwendet, das später durch die Polizei wieder aufgefunden wurde. In der Lilienburgstraße wurden mehrere zum Austausch abgestellte Fensterscheiben samt Rahmen auf die Fahrbahn geworfen und stellten eine potentielle Gefahr für den Straßenverkehr dar. Einen ebenso gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gab es im Ölhafendamm. Dort wurde Baustellenmaterial auf die Fahrbahn gestellt, so dass diese vollständig blockiert wurde. Die Scheibe eines Blumengeschäftes in der Heppenser Straße wurde eingeschlagen, man drang aber vermutlich nicht in das Objekt ein. Letztlich wurde im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen eine eingeschlagene Türscheibe an der Berufsbildenden Schule festgestellt. Im Nahbereich der Schule konnte ein 17-jähriger Jugendlicher angetroffen und festgenommen werden. Danach wurde festgestellt, dass zwei weitere Täter, 19 und 21 Jahre alt, sich auf dem Dach der Schule verschanzt hatten. Mit der Unterstützung der Feuerwehr und einer Drehleiter wurden die beiden geborgen und ebenfalls festgenommen. Alle aufgeführten Taten dürften nach bisherigen Ermittlungen auf das Konto der drei Täter gehen Der 17-jährige wurde seinen Eltern übergeben. Die beiden anderen wurden in polizeilichen Gewahrsam genommen. Beide standen augenscheinlich unter Betäubungsmittel-bzw. Medikamenteneinfluss. Es wurden Blutproben angeordnet. 2. Sachbeschädigungen an Pkw Ebenfalls zu zahlreichen Sachbeschädigungen kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich Wiesenhof. In der Straße Grashaus wurden an sieben Pkw die Seitenspiegel abgetreten. 3. Weitere Einbrüche Einen versuchten Einbruchsversuch gab es am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:20 Uhr gab es in der Schellingstraße. Dort versuchte man, die Eingangstür einer Schule aufzubrechen. Es blieb beim Versuch. Gegen 02:20 Uhr wurde versucht, im Mühlenweg ebenfalls durch Aufbrechen einer Tür in eine weitere Schule einzudringen. Auch hier blieb es scheinbar beim Versuch. 4. Trunkenheit im Verkehr Im Zuge einer Verkehrskontrolle wurde am Freitagabend ein 24-jähriger Autofahrer in der Marktstraße durch mit Alkohol am Steuer erwischt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet; der Führerschein wurde beschlagnahmt.

