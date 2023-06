Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Kreuzung Thurgauer Straße und Theodor-Handloser-Straße (12.06.2023)

Singen (ots)

Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmittag auf der Kreuzung der Thurgauer Straße und der Theodor-Hanloser-Straße ereignet hat. Ein 31-jähriger VW Caddy-Fahrer war auf der Theodor-Hanloser-Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Thurgauer Straße stieß der junge Mann mit einem vorfahrtsberechtigten Daihatsu einer 81-Jährigen zusammen. Am Caddy entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, den Schaden am Daihatsu schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

