Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/ Lkr. Rottweil) Unfall im Kreisverkehr- rund 7.000 Euro Blechschaden (12.06.2023)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Blechschaden hat es am Montag, gegen 17 Uhr, bei einem Unfall in einem Kreisverkehr auf der Stettener Straße gegeben. Eine 44-jährige Opel Zafira-Fahrerin fuhr vom Industriegebiet "Inkom" kommend in den Kreisverkehr ein und stieß mit einem VW Golf einer 21-Jährigen zusammen, die sich bereits im Kreisverkehr befand. An den beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro.

