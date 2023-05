POL-W: W Unfall zwischen Linienbus und Auto - Mehrere Verletzte

Wuppertal (ots) - Am 10.05.2023 kollidierte gegen 18:15 Uhr ein Volkswagen mit einem Bus auf der Klausener Straße in Remscheid. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Ein Busfahrer (43) der Stadtwerke Remscheid bog von der Lockfinker Straße in die Klausener Straße ein, als er mit dem VW eines 22-Jährigen kollidierte, der auf der Klausener Straße in Richtung Ronsdorf fuhr. Durch den Aufprall wurde ein Insasse im Bus ...

mehr