POL-W: RS - Auto kollidiert mit Bus - Verdacht auf Drogenkonsum

Wuppertal (ots) - Am 10.05.2023, gegen 12:05 Uhr, wollten Polizeibeamte einen Haftbefehl in einem Mehrfamilienhaus in der Badstraße vollstrecken. Als die Beamten ihr Anliegen vortrugen, reagierte der Mann (42) verbal aggressiv und verbarrikadierte sich in seiner Wohnung. Da aufgrund seiner Aussagen eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden ...

mehr