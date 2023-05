POL-W: SG - Mann verbarrikadiert sich in Wohnung - Einsatz von Spezialeinheiten

Wuppertal (ots) - Am 09.05.2023, gegen 18:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Kindergartens an der Schwertstraße zu einem Unfall mit anschließender Flucht. Eine 57-jährige Frau war gerade in ihren Opel Agila eingestiegen, als daneben ein circa 25 bis 30 Jahre alter Mann mit schwarzer Kappe in einen schwarzen Kleinwagen einstieg und ausparkte. Zunächst setzte der Unbekannte seinen Pkw gerade zurück, bevor er dann ...

