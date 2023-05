Polizei Wuppertal

POL-W: W - Randalierer in Unterbarmen - Spezialeinheiten greifen ein

Wuppertal (ots)

Am 09.05.2023, gegen 13:10 Uhr, kam es in der Straße Untersteinenfeld zu einem Polizeieinsatz wegen eines Randalierers. Eine Frau hatte sich zuvor beim Notruf der Polizei gemeldet und von ihrem Sohn (40) berichtet, der sich noch in der Wohnung aufhielte und dort verschanzt habe. Die umgehend eingesetzten Polizeibeamten sicherten zunächst das Haus ab, bevor Spezialeinheiten der Polizei zur Wohnung vordrangen. Der 40-Jährige konnte aus der Wohnung gesprochen und unverletzt aus dem Haus gebracht werden. Er wurde zur Abklärung einer möglichen Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung in ärztliche Obhut übergeben. Während des Polizeieinsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

