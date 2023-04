Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg i. S., Lkrs. SBK) Brand in Pizzeria (16.04.2023)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Zu einem Brand in einer Pizzeria kam es am frühen Sonntagmorgen (16.04.2023), kurz nach 00 Uhr, in Triberg im Schwarzwald, in der Hauptstraße. Bei dem Feuer fiel der Schankraum der Gaststätte den Flammen zum Opfer. Die Ermittlungen zum Brandausbruch dauern an. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, da die Gaststätte bereits geschlossen hatte und das Feuer nicht auf die darüber liegenden Wohnungen übergriff. Der Gesamtsachschaden wird derzeit mit ca. 100.000 Euro beziffert. Auf Grund des Umfangs der Meldung (Gebäudebrand), war die Feuerwehr Triberg und Nussbach mit ca. 30 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Auch der Rettungsdienst erschien vorsorglich mit einem Rettungswagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell