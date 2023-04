Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Rottweil-Lauffen Frontal-Zusammenstoß fordert eine Leichtverletzte (14.04.2023)

Rottweil (ots)

Ein Unfall mit einer Leichtverletzten hat sich am Freitagmittag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Deißlingen-Lauffen und Rottweil-Bühlingen ereignet. Eine 65-jährige Skoda Fabia-Fahrerin geriet in Richtung Schwenningen fahrend auf die Gegenfahrbahn, stieß dort zuerst mit einem 40-Tonnen Sattelzug und anschließend noch mit einem Citroen Jumper zusammen, der hinter dem Laster fuhr. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Der 62-jährige Fahrer des MAN-Sattelzugs sowie der 57-jährige Citroen-Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro. Die Polizeimusste die Bundesstraße zur Bergung der Verletzten und für die Unfallaufnahme mehrere Stunden komplett sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell