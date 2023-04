Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte rauben 34-Jährigen aus - Polizei sucht Zeugen (02./04.2023)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub, der sich bereits am Sonntag, den 02.04.2023, auf dem Bodenseeradweg, auf Höhe der Einmündung des Verbindungswegs zur Felix-Wankel-Straße ereignet hat. Ein 34-Jähriger war zwischen 22.30 Uhr und 23.00 Uhr zu Fuß auf dem Radweg in Richtung der Oberlohnstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Verbindungsweg in die Felix-Wankel-Straße sprachen ihn zwei unbekannte Männer an, woraufhin die drei in einen zunächst verbalen Streit gerieten. In Folge des eskalierenden Gesprächs verletzte einer der Unbekannten den 34-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand, griff in dessen Jackentasche und entwendet den Geldbeutel des Mannes. Anschließend flüchteten die Angreifer. Zu den unbekannten Männern liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: einer der beiden war etwa 180 Zentimeter groß und schlank mit dunklen Locken und dunkler, fast schwarzer Hautfarbe. Der andere war etwa 160 Zentimeter groß, hatte helle Haut und trug eine schwarze Maskierung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet habe, oder sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Männer geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

