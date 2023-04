Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Fußgänger bei Sturz lebensgefährlich verletzt (14.04.2023)

Rottweil (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat sich ein Spaziergänger am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr. Ein 86-Jähriger war auf einem Wanderweg oberhalb eines Firmengeländes im Neckartal unterwegs. Dabei kam der Mann vom Weg ab und stürzte an einem Abhang mehrere Meter in die Tiefe, wobei er sich die Verletzungen zuzog.

