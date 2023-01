Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Herberner Straße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Gegen 6.20 Uhr berührten sich am Dienstag (31.01.23)im Begegnungsverkehr der Herberner Straße zwei Fahrzeuge. An einem Auto entstand Sachschaden an einem Außenspiegel. Der andere Unfallbeteiligte fuhr weiter. Der Unfallort liegt in einer Kurve zwischen Herbern und Hamm. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

