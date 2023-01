POL-COE: Kreis Coesfeld, Havixbeck/Vorstellung neue Bezirksbeamtin

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Montag (30.01.23) drei Schüler des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums während des Sportunterrichts bestohlen. Zwischen 14.20 Uhr und 15.50 Uhr entwendeten die Diebe Geldbörsen und ein Tablet aus einer Umkleide. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

