Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Unfall mit zwei leicht Verletzten und hohem Sachschaden

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (09.05.2023, gegen 23:20 Uhr) kam es auf einer Kreuzung in Solingen zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und hoher Sachschaden entstanden ist. Ein 42-Jähriger fuhr mit seinem Opel auf der Straße Schwarze Pfähle in Richtung Bebelallee. Als ihn ein 18-jähriger Audi-Fahrer kreuzte, der auf der Merscheider Straße in Richtung Solingen-Ohligs fuhr, kam es zur Kollision. In der Folge des Zusammenstoßes schleuderte der Audi zuerst gegen einen Lichtmast und gegen die Außenwand eines Ladenlokals. Zwei geparkte Autos wurden ebenfalls beschädigt. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die beiden Autos wurden sichergestellt. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Sachschaden von circa 130.000 Euro. Die Kreuzung war aufgrund einer umfangreichen Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. (rb)

