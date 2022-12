Kelsterbach (ots) - Am Donnerstag, den 01.12.2022 zwischen 09:10-09:45 Uhr wurde im Brandenburger Weg 11 ein geparktes Fahrzeug an der Heckstoßstange links und an dem Rücklicht links durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kelsterbach, oder jede andere Dienststelle. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau Polizeistation ...

