Rimbach (ots) - Ein in einer Hofeinfahrt in der Pestalozzistraße geparkter schwarzer Audi A 4, wurde in der Nacht zum Sonntag (04.12.) von Kriminellen gestohlen. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen HP-MK 804 angebracht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des entwendeten Audi geben kann, wird gebeten, sich bei der ...

mehr