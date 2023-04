Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230429 - 0490 Frankfurt-Innenstadt: Schwerer Raub an Haltestelle

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 21-Jähriger saß in der Nacht zu Samstag (29.04.2023) in der Battonnstraße auf einer Bank an der Straßenbahnhaltestelle "Börneplatz", als gegen 2.30 Uhr drei Männer auf ihn zugingen und er unvermittelt mit Pfefferspray vollgesprüht wurde.

Die Angreifer raubten dem wehrlosen Geschädigten anschließend die Wertsachen, ein Mobiltelefon und eine Geldbörse. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Der Geschädigte erlitt bei dem Raub Augenreizungen. Er wurde nach Behandlung von Rettungskräften vor Ort entlassen. Eine Personenbeschreibung zu den drei Männern konnte er nicht abgeben.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den bislang unbekannten Tätern werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

