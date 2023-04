Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230429 - 0489 Frankfurt-Höchst: Verfolgungsfahrt - 17-Jähriger baut Unfall

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitagmorgen, den 28. April 2023, flüchteten zwei 17-Jährige mit einem SUV, als eine Polizeistreife sie kontrollieren wollte. Ein Unfall beendete die gefährliche Fahrt. Die Jugendlichen blieben glücklicherweise unverletzt.

Eine Polizeistreife des 17. Reviers versuchte gegen 07.40 Uhr in der Königsteiner Straße einen Audi mit zwei Insassen anzuhalten, um eine Kontrolle durchzuführen. Doch statt stehen zu bleiben, ignorierte der Fahrer die Anhaltesignale der Polizisten und beschleunigte das Fahrzeug. Die Beamten schalteten die Sondersignale ein und nahmen die Verfolgung auf. Doch der Audi-Fahrer machte weiterhin keine Anstalten, anzuhalten. Er überfuhr jedoch mehrere rote Ampeln, sodass es auch zu gefährlichen Situationen kam. Die rasante Fahrt führte durch Höchst bis schließlich in Höhe Liederbacher Straße / Peter-Bied-Straße Schluss war, als der Pkw verunfallte. Beide Insassen ergriffen zunächst zu Fuß die Flucht. Die zwei erst 17-Jährigen konnten jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Nähe festgenommen werden. Sie waren unverletzt. Das demolierte Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Der Fahranfänger muss sich unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs im Straßenverkehr, einer Verkehrsunfallflucht sowie diverser Ordnungswidrigkeiten verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell