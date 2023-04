Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230428 - 0486 Frankfurt-Schwanheim: Trickbetrüger festgenommen

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern Mittag (27. April 2023) erhielt ein Mann einen Anruf von seiner angeblichen Nichte. Bei dem Anruf handelte es sich um die Masche des Schockanrufs.

Gegen 13:00 Uhr klingelte das Telefon eines 60-jährigen Schwanheimers. Am anderen Ende der Leitung meldete sich seine "Nichte". Mit der bereits aus den Medien bekannten Vorgehensweise des "Schockanrufs" versuchte der Anrufer dem Geschädigten einen Betrag von über 70.000 Euro zu entlocken. Dass sich am anderen Ende nicht seine Nichte, sondern Betrüger befanden, bemerkte er schnell. Geistesgegenwärtig verständigte er die Polizei und vereinbarte mit den Tätern dennoch die Abholung des Geldes. Als ein Mann vor dem Haus des Geschädigten in der Straße "An der Kreuzheck" erschien und das Päckchen mit dem vermeintlichen Geld entgegennahm, schnappte die Polizei zu.

Der 17-jährige Ludwigshafener wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Trickbetrugs verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell